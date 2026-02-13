Città

SARONNO – L’aula in cui si è verificata la caduta dei calcinacci resterà chiusa ma oggi, venerdì 13 febbraio, tutti gli studenti dell’Itc Zappa tornano regolarmente in classe. Dopo la sospensione precauzionale delle lezioni per circa 200 ragazzi nella giornata di giovedì, le attività didattiche riprendono in tutti gli spazi.

L’allarme era scattato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio quando, al secondo piano della sede di via Grandi, si era improvvisamente staccato un pannello in cartongesso dal controsoffitto, cadendo a terra. In quel momento nell’aula non erano presenti studenti e non si sono registrati feriti.

In via cautelativa la dirigenza aveva disposto la chiusura di 19 aule situate sullo stesso piano, sospendendo le lezioni per le classi interessate e informando le famiglie. La decisione era stata adottata in attesa delle verifiche strutturali da parte della Provincia di Varese, ente proprietario dell’edificio.

I tecnici provinciali sono intervenuti già nel pomeriggio di mercoledì per un primo sopralluogo, seguito da un’ulteriore verifica nella giornata di giovedì. Al termine degli accertamenti è stata confermata la sicurezza degli spazi scolastici e la possibilità di riprendere regolarmente le attività didattiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il distacco ha interessato una porzione limitata del controsoffitto, probabilmente in corrispondenza di un punto non interessato dalla presenza degli studenti. Non sono emerse criticità strutturali generali dell’edificio.

Nella circolare la dirigenza assicura che la situazione continuerà ad essere monitorata con la massima attenzione, in costante collaborazione con la Provincia di Varese, proprietaria dell’immobile, per garantire la piena tutela dell’incolumità dell’intera comunità scolastica. La scuola ha inoltre ringraziato le famiglie per la collaborazione, rassicurando sull’impegno continuo dell’istituto nel mantenere ambienti sicuri e adeguati per studenti e personale.

