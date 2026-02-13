SARONNO – “Apprendiamo con grande dispiacere che è venuto a mancare Giancarlo Consonni, architetto, docente di urbanistica e poeta con il quale ci siamo a lungo confrontati sul progetto di rigenerazione urbana per l’area ex Isotta Fraschini fin dall’inizio del percorso”. Così una nota di Vivaio Saronno, il coordinamento che sta seguendo la rigenerazione urbana della più grande area dismessa saronnese.

Giancarlo, ricordano dal Vivaio, “è stato e sarà un punto di riferimento per generazioni di studenti e urbanisti. Noi vogliamo ricordarlo con grande affetto e riconoscenza, rimandando chi volesse alla lectio magistralis “Le forme della convivenza – Ridisegnare la città tra storia e futuro”, che Consonni ha tenuto il 22 febbraio 2022 nel corso degli incontri di Officina Vivaio, e che è tutt’ora disponibile in versione integrale sul nostro sito. Un momento che crediamo sia stato molto importante per chi l’ha vissuto per approfondire i temi della polis e dell’abitare, così indissolubilmente collegati tra loro e riportati al centro del dibattito. Ai familiari e agli affetti di Giancarlo vanno il nostro ricordo e le nostre più sentite condoglianze”.