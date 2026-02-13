Città

SARONNO – Sold out in pochi giorni per il settimo Iftar con la cittadinanza: l’iniziativa del Centro culturale islamico di Saronno conferma la crescente partecipazione e l’interesse della città per un momento di incontro, dialogo e condivisione tra culture e religioni.

L’appuntamento è in programma sabato 28 febbraio dalle 17 nella sede di via Grieg 44. La cena, offerta dal Centro, è gratuita ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Le iscrizioni si sono chiuse rapidamente, segno della forte attenzione verso un evento che, arrivato alla settima edizione, è diventato un appuntamento atteso nel calendario cittadino.

L’Iftar è il pasto serale che durante il Ramadan segna la fine del digiuno quotidiano. A Saronno l’iniziativa assume un valore più ampio: un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per favorire la conoscenza reciproca, il dialogo interreligioso e la costruzione di relazioni all’interno della comunità. Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è “Apriamo le porte, apriamo i cuori”, a sottolineare lo spirito dell’incontro.

Il programma prevede momenti di confronto e testimonianze prima della cena comunitaria. Tra gli ospiti annunciati figurano la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il prevosto don Giuseppe Galimberti, monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, e l’autore e attore Moni Ovadia.

Presenti anche il professor Paolo Naso dell’Università La Sapienza di Roma, le parlamentari Silvia Roggiani del Partito Democratico, Alessandro Sorte di Forza Italia e Maria Chiara Gadda di Italia Viva. Interverranno inoltre i giornalisti Monica Bertini, Andrea Giambruno, Karima Moual e Roberto Poletti.

L’iniziativa si conferma così come uno spazio di dialogo e partecipazione, capace di coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio e di rafforzare il clima di confronto e collaborazione nella città.

