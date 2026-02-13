SARONNO – Due giorni dedicati agli affari e allo shopping di qualità: venerdì 27 e sabato 28 febbraio torna in città lo “Sbaracco di fine inverno”, l’iniziativa che coinvolge i negozi del centro con sconti speciali su prodotti selezionati.

L’evento, promosso dal Duc Saronno, vedrà le attività commerciali aderenti proporre occasioni particolarmente vantaggiose per favorire gli acquisti di fine stagione e valorizzare il commercio di vicinato. Abbigliamento, accessori, calzature e articoli per la casa saranno disponibili a prezzi ribassati, con offerte pensate per smaltire le ultime collezioni invernali.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere le attività locali e allo stesso tempo richiamare visitatori in centro, creando un’occasione di movimento e vivacità per le vie cittadine. Lo “Sbaracco” rappresenta infatti uno degli appuntamenti più attesi sia dai commercianti sia dai clienti alla ricerca di occasioni convenienti.

L’elenco completo dei negozi partecipanti sarà pubblicato nei prossimi giorni. Per chi vuole approfittare delle promozioni, l’appuntamento è quindi nelle vie del centro nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

