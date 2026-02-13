Cronaca

SARONNO / COMO – La polizia di Stato di Como, nello scorso mese di gennaio, ha sviluppato una segnalazione arrivata tramite l’applicazione YouPol relativa a un sospetto via vai di persone davanti a un bed & breakfast di via Milano a Como. Nella segnalazione venivano descritti scambi rapidi di oggetti tra alcuni soggetti e un ospite della struttura, in diversi momenti della giornata.

A seguito dei riscontri ottenuti con servizi di appostamento e pedinamento, la Squadra mobile ha accertato che un 22enne di Saronno, di origini nordafricane, dimorava da circa un mese nella struttura ricettiva, che secondo quanto ricostruito sarebbe stata utilizzata come base operativa per lo spaccio di droga. Nel corso delle attività di controllo, i poliziotti hanno sequestrato dosi di hashish trovate in possesso di alcuni acquirenti, che avrebbero acquistato lo stupefacente dal giovane. Il 22enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Successivamente è stata eseguita anche una perquisizione nella camera del Bed & Breakfast, dove sono stati sequestrati ulteriori quantitativi della stessa droga. Parallelamente, gli accertamenti hanno permesso di appurare che il gestore della struttura, un 50enne di Milano, avrebbe omesso deliberatamente di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza del 22enne come ospite, in violazione delle disposizioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con la conclusione delle indagini della Squadra Mobile, sono state avviate ulteriori verifiche da parte della Divisione di polizia amministrativa e di sicurezza, che ha consolidato la violazione dell’articolo 109 del Tulps e denunciato il gestore all’autorità giudiziaria, anche in questo caso in stato di libertà.

