SARONNO – La stretta di mano tra Massimo Rotondo, Enrico Fumagalli e Marco Fumagalli (foto) sancisce il nuovo accordo di sponsorizzazione fra il Saronno softball baseball Asd e l’azienda Mkf Mollificio srl.



Mkf Mollificio srl ha sede a Seregno. dal 1957 produce su disegno molle industriali per diversi settori e applicazioni, garantendo sempre standard di qualità elevati e prodotti finiti certificati. L’unione di strumenti e di macchinari all’avanguardia, con l’esperienza pluridecennale offre e garantisce un servizio completo per ogni genere di ambito che necessita molle industriali personalizzate, come automotive, arredamento, industria alimentare, elettronica e meccanica.



Mkf Mollificio srl che da decenni è sui diamanti italiani da quest’anno ha deciso di supportare la società saronnese, ed in particolare la formazione che milita nel campionato di Serie A1 e inoltre detentrice del trofeo della Coppa della Coppe di Softball, la quale legherà il suo nome al brand dello sponsor e pertanto scenderà in campo come Mkf Saronno.



L’accordo fra Mkf Mollificio srl e Saronno softball baseball Asd è stato stipulato fra le parti con l’intento di diventare duraturo nel tempo. “Ringraziamo la famiglia Fumagalli per aver creduto nel progetto” dicono dal club saronnese.

