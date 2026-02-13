iltra2

TRADATE – Un pomeriggio di gioco, risate e voglia di stare insieme: è quello vissuto lo scorso fine settimana con la Grande Tombolata degli Oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, iniziativa promossa dalla comunità pastorale Santo Crocifisso in Tradate.

L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto in un clima semplice e conviviale, diventando anche un’occasione concreta per sostenere le attività educative dell’oratorio. Non solo un gioco, dunque, ma un momento di comunità, pensato per favorire l’incontro tra le persone e rafforzare il senso di appartenenza. Dal gruppo organizzatore è arrivato un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa e a chi ha contribuito con tempo ed energie per la buona riuscita del pomeriggio. Un grazie è stato rivolto anche all’amministrazione comunale, al liceo Bellini e ai negozi che hanno donato premi e buoni.

L’evento si è svolto domenica pomeriggio al teatro Abbiate di piazza Unità d’Italia 1.

(foto: un momento della manifestazione, che ha richiamato tanti cittadini)

