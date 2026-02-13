Saronnese

UBOLDO – Sos Uboldo è presente alle Olimpiadi Milano-Cortina per garantire assistenza sanitaria durante le competizioni. A darne notizia è la stessa associazione, che ha annunciato la partecipazione dei propri volontari a un evento internazionale che richiama atleti, staff e pubblico.

“Un grande evento internazionale che unisce sport, passione e spirito di squadra… e noi siamo orgogliosi di esserci per prenderci cura di atleti, staff e pubblico” dicono dall’associazione. Sos Uboldo ha sottolineato l’impegno dei propri volontari, evidenziando professionalità e preparazione come elementi fondamentali del servizio svolto, insieme alla disponibilità che da sempre caratterizza l’attività quotidiana sul territorio. “Professionalità, preparazione e cuore: ogni intervento è guidato dall’impegno che mettiamo ogni giorno al servizio della comunità”, conclude il messaggio.

