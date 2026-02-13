Vivaio Isotta ricorda Giancarlo Consonni: “Un riferimento per generazioni di urbanisti”
13 Febbraio 2026
SARONNO – “Apprendiamo con grande dispiacere che è venuto a mancare Giancarlo Consonni, architetto, docente di urbanistica e poeta con il quale ci siamo a lungo confrontati sul progetto di rigenerazione urbana per l’area ex Isotta Fraschini fin dall’inizio del percorso”.
Inizia così la nota di Vivaio Isotta sulla scomparsa di Giancarlo Consonni.
“Giancarlo è stato e sarà un punto di riferimento per generazioni di studenti e urbanisti. Noi vogliamo ricordarlo con grande affetto e riconoscenza, rimandando chi volesse alla lectio magistralis “Le forme della convivenza – Ridisegnare la città tra storia e futuro”, che Consonni ha tenuto il 22 febbraio 2022 nel corso degli incontri di Officina Vivaio, e che è tutt’ora disponibile in versione integrale sul nostro sito (PDF e video). Un momento che crediamo sia stato molto importante per chi l’ha vissuto per approfondire i temi della polis e dell’abitare, così indissolubilmente collegati tra loro e riportati al centro del dibattito. Ai familiari e agli affetti di Giancarlo vanno il nostro ricordo e le nostre più sentite condoglianze”.
—
