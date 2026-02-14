Basket

SARONNO – Al Palaronchi di via Colombo, per la 4’ giornata di ritorno del campionato di basket maschile Dr2, i padroni di casa della Robur Saronno hanno battuto 81-64 Busto Arsizio. E’ un successo che consente ai saronnesi di restare solitari al comando della classifica, con 26 punti, 2 in più (ma anche con una partita giocata in più) rispetto agli inseguitori Legnano Knights, e con 4 punti in più rispetto a Bosto.

Classifica

Robur Basket Saronno 26 punti, Legnano Knights 24, Bosto Varese 22, La Sportiva Gavirate e Malnate 20, Cassano Magnago e Laveno Valcuvia 18, Canegrate e Busto Arsizio 16, Bk School Cavaria con Premezzo 14, Csg Busto Garolfo 12, Emmedl Elegy Legnano e Resistor Osl Garbagnate 8, Fluimac Lonate Ceppino 4 punti.

(foto archivio: Robur Saronno in azione di gioco)

