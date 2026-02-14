Calcio

SOLBIATE ARNO – Sfida da alta classifica e da piena zona playoff nel campionato di Eccellenza: domenica a Solbiate Arno va in scena Solbiatese-Fbc Saronno, match che mette di fronte due formazioni ambiziose e determinate a restare agganciate nel gruppo di vertice. La Solbiatese arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo il successo ottenuto mercoledì nella prima gara della fase nazionale di Coppa Italia. A Pietra Ligure i nerazzurri hanno vinto 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta, un risultato che conferma il buon momento della squadra.

Nel dopo gara il tecnico Roberto Gatti ha già spostato l’attenzione sul campionato e sulla sfida di domenica: “Altro partitone in arrivo, altra battaglia, col Fbc Saronno”. Parole che danno il peso dell’incontro, atteso come uno dei più importanti della giornata, con punti pesanti in palio per le posizioni di vertice. Tornando alla gara di Coppa, l’allenatore ha evidenziato la prova di carattere della squadra anche in inferiorità numerica: “Quando siamo rimasti in 10 ho tenuto in campo due punte: sapevo che se ci fossimo lasciati schiacciare, non ce l’avremmo fatta. Dei miei ho apprezzato la compattezza nei momenti più delicati”.

Domenica, dunque, la Solbiatese proverà a sfruttare l’inerzia positiva della Coppa, mentre il Fbc Saronno cercherà punti fondamentali in un confronto diretto che si annuncia equilibrato e combattuto, vero crocevia in chiave playoff.

