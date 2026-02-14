Calcio Primavera 2, Como corsaro lontano da Rovello
14 Febbraio 2026
VERCELLI – Sabato pomeriggio allo stadio di Vercelli contro i locali della Pro, nella 19’ giornata del campionato di calcio Primavera 2, subito a segno il Como ma l’arbitro annulla per un fallo sul portiere; ma nella fase iniziale sono comunque i lariani a mantenere l’iniziativa mentre nella parte centrale del primo tempo si fa vedere in avanti anche la Pro, come al 26′ quando Crepaldi con un tiro al volo manda di poco sopra la traversa. Risponde Baralla su punizione al 39′, la sua conclusione termina di poco a lato. Nel secondo tempo il Como prova ad accelerare e trova il gol con Samuele Pisati al 74’, un tiro dal limite dopo la respinta di Anfossi fra tante gambe. Poi segna anche Bonsignori ma l’arbitro annulla per un fallo mentre nel finale c’è tempo anche per il cartellino rosso (somma di ammonizioni) per Picchedda della Pro.
Un successo quello dei comaschi ottenuto contro una Pro Vercelli che naviga in zona playoff, e dunque tutt’altro che scontato; ma è una vittoria importante che consente al Como di rimanere solo al primo posto della classifica.
I lariani tornano in casa, al centro sportivo di Rovello Porro, sabato prossimo per ospitare il Padova ultimo in graduatoria, incontro previsto alle 14.30.
14022026