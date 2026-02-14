Calcio

SARONNO – Ferdinando Fedele è il nuovo allenatore dell’Accademia Bmv, formazione impegnata nel campionato di calcio di Promozione. L’annuncio ufficiale è arrivato da parte del club azulgrana, che ha comunicato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra al nuovo mister.

Fedele è un volto noto agli sportivi del territorio, avendo allenato a lungo l’Ardor Lazzate nel campionato di Eccellenza, maturando esperienza e conoscenza del calcio regionale. Un profilo quindi già conosciuto e apprezzato nell’ambiente, chiamato ora a guidare l’Accademia Bmv nel prosieguo della stagione. Il tecnico ha già diretto le prime sedute di allenamento, iniziando il lavoro con il gruppo in vista del girone di ritorno con la squadra che fa base al centro sportivo di Vanzaghello.

Il comunicato del club

Accademia Bmv, è lieta di annunciare che a partire da oggi, la direzione tecnica della nostra prima squadra è stata affidata al mister Ferdinando Fedele.

Mister Fedele, proveniente direttamente dalla massima categoria regionale, vanta anche presenze come direttore tecnico in serie D, dove è cresciuto professionalmente nello staff della Varesina Calcio. ha già sostenuto le prime sedute di allenamento mettendo a disposizione dei ragazzi tutta la sua esperienza. Auguriamo al mister buon lavoro e un proficuo girone di ritorno, ringraziandolo per aver accettato senza indugio questa nuova sfida.

