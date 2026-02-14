Città

SARONNO – Un cantiere ben visibile per chi passa nella zona e un intervento pensato per ridurre code e rallentamenti in uno dei punti più critici della viabilità cittadina. In questi giorni sono infatti in corso lavori in via Galli, ultimo tratto della tangenzialina di via Parma e collegamento locale della Saronno-Monza, proprio in prossimità della rotonda di viale Europa, l’ex Varesina, davanti allo svincolo autostradale di Origgio Uboldo della A9.

“E’ in corso un allargamento della strada dove ci si immette nella rotonda di viale Europa, l’ex Varesina, davanti allo svincolo di Origgio Uboldo dell’autostrada A9. E’ dove ci sono spesso congestionamenti, rallentamenti e code, anche fuori dagli orari di punta”.

A spiegare nel dettaglio l’intervento è Mauro Lattuada, assessore comunale ai Lavori pubblici: “Questo intervento – spiega Mauro Lattuada, assessore comunale saronnese ai Lavori pubblici – è stato pensato per allargare le corsie e creare un “braccio in più” per chi arriva verso il rondò”.

L’obiettivo è rendere più ordinato il flusso dei veicoli: chi arriva da via Galli e dovrà svoltare a destra verso nord avrà infatti una corsia dedicata, separata da chi invece prosegue diritto verso lo svincolo della A9 o svolta a sinistra. Una modifica che dovrebbe contribuire a rendere il traffico più scorrevole.

Il progetto però non si ferma qui, perché sono previste ulteriori opere nel medesimo comparto. “Alla rotondina “piccola” in connessione con via Sampietro l’area sarà messa in sicurezza con le realizzazione degli attraversamenti pedonali – specifica Lattuada – Ma non è finita qui: nello stesso lotto di lavori sono previsti interventi anche nella vicina via Gorizia dove c’è “l’isola”, ovvero l’aiuola in mezzo alla strada all’incrocio con via Parma: è in arrivo, al suo posto, una nuova rotatoria”.

Sul fronte economico, l’investimento complessivo previsto è di 800 mila euro, sostenuto in buona parte grazie a un finanziamento della Regione Lombardia, con la restante quota a carico del Comune.

In prospettiva l’intenzione è quella di mettere in sicurezza l’intera tangenzialina, e si stanno studiando interventi anche alla grande rotonda tra via Varese e la Saronno-Monza, all’imbocco della tangenzialina. In questo punto, spesso congestionato soprattutto per chi arriva da Caronno Pertusella, si vorrebbe realizzare una corsia aggiuntiva in direzione Saronno, con l’obiettivo di ridurre le code nelle ore di punta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09