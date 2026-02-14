iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche Castiglione Olona celebra il carnevale tra maschere, musica ed intrattenimento: domenica 15 febbraio partirà alle 14.30 dall’Oratorio San Luigi, in via Verdi, la tradizionale sfilata in maschera per le vie del paese.

Come ogni anno all’arrivo, sempre in oratorio, verranno premiate le maschere più belle ed originali e si potrà passare ancora del tempo in compagnia, tra gustose chiacchere, bevande calde e intrattenimento per grandi e piccini.

“Castiglione in maschera 2026” è organizzato dal Comune di Castiglione Olona con la collaborazione di Pro Loco Castiglione Olona, parrocchia Beata Vergine del Rosario e Santa Caterina di Gornate Superiore, gruppo Alpini Castiglione Olona, Avis Castiglione Olona, associazione Genitori in Branda, associazione Amici di Castiglione, associazione pensionati Mazzucchelli, corpo filarmonico Santa Cecilia.

Gli organizzatori ricordano alla cittadinanza che è vietato introdurre bombolette spray in oratorio. In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 21 febbraio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09