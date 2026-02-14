Cronaca

CESATE – Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 13 febbraio, lungo via Verdi, sulla strada che collega Cesate a Solaro. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata, facendo scattare l’allarme poco prima delle 14.50.

Sono tre le persone coinvolte: tra queste una donna di 50 anni e un uomo di 55. In un primo momento si era temuto anche per una terza persona, che però non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati da Areu in codice rosso, con le ambulanze della Croce Viola di Cesate e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, l’automedica di Garbagnate, oltre ai vigili del fuoco di Saronno e ai carabinieri della Compagnia di Rho.

Una delle persone coinvolte è rimasta intrappolata nell’auto ribaltata ed è stata estratta dai soccorritori. Le condizioni dei feriti, inizialmente considerate preoccupanti, sono state poi stabilizzate e il trasporto in ospedale è avvenuto in codice verde.

(foto archivio)

14022026