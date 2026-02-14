Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Una perizia psichiatrica per chiarire la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti: è il primo passaggio deciso dalla Corte d’Assise nell’udienza di venerdì 13 febbraio per il processo sulla morte di Romolo Baldo, 86 anni.

Il procedimento si svolge al Tribunale di Busto Arsizio e riguarda l’omicidio avvenuto il 9 giugno nell’abitazione della vittima, in via Pio XI a Saronno. Alla sbarra c’è Elena Pagani, 41 anni, nuora di Baldo (compagna del figlio), arrestata in flagranza nel giorno del delitto e che aveva reso una confessione agli inquirenti. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato: contestate l’aggravante della coabitazione con la vittima e quella della minorata difesa.

In aula è stato disposto l’accertamento psichiatrico. Il conferimento dell’incarico al perito è fissato per mercoledì 5 marzo. In fase di indagini, una perizia disposta dalla Procura di Busto Arsizio aveva già indicato una minorata capacità di intendere e di volere.

Durante l’udienza la difesa, con l’avvocato Angelo Murdolo, ha rinnovato la richiesta di rito abbreviato, già respinta a metà gennaio. Il legale ha chiesto di riqualificare i capi di imputazione escludendo l’aggravante della minorata difesa, richiamando le ecchimosi sul braccio di Pagani evidenziate da una perizia medico-legale di parte, ritenute dalla difesa un possibile elemento di reazione o tentativo di difesa.

Il pubblico ministero Roberto Bonfanti e la parte civile, rappresentata dall’avvocato che assiste la figlia della vittima Silvia, si sono opposti, chiedendo che le valutazioni sulle aggravanti vengano affrontate nella fase di merito. La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di rito abbreviato in questa fase, confermando il dibattimento ordinario e mantenendo tutte le aggravanti contestate. Il prossimo snodo sarà quindi la perizia psichiatrica, con l’incarico al perito in calendario il 5 marzo.

