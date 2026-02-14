SARONNO – Turismo, promozione del territorio e ricadute economiche locali al centro dell’intervento della consigliera Chiara Angaroni durante il consiglio comunale dedicato all’adesione di Saronno alla Fondazione Varese Welcome.

Nel corso del dibattito, la rappresentante del Partito democratico ha espresso il sostegno del gruppo alla scelta dell’Amministrazione, sottolineando l’importanza di entrare in una rete provinciale strutturata per la valorizzazione del territorio.

Angaroni ha evidenziato come l’adesione rappresenti uno strumento operativo e non solo simbolico. “Non si tratta di un’adesione formale, ma di un’opportunità concreta per promuovere Saronno all’interno di un sistema coordinato di marketing territoriale”, ha spiegato, richiamando la necessità di lavorare in sinergia con gli altri enti e realtà locali.

Nel suo intervento la consigliera ha posto l’attenzione sulle potenzialità legate all’attrattività della città, dalla posizione strategica tra Milano e Malpensa alla presenza di eventi, attività commerciali e patrimonio culturale. Elementi che, secondo Angaroni, possono beneficiare di una promozione più strutturata e di una visione condivisa a livello provinciale.

Un passaggio è stato dedicato anche alle ricadute per il tessuto economico locale. “Investire sulla promozione turistica significa sostenere il commercio, la ristorazione e l’accoglienza, con effetti positivi per l’intera economia cittadina” ha rimarcato.

L’intervento si è concluso con l’invito a monitorare nel tempo i risultati dell’adesione e a mantenere alta l’attenzione sugli obiettivi concreti, affinché la partecipazione alla Fondazione Varese Welcome possa tradursi in benefici reali e misurabili per la città.

