I più letti di ieri: iftar sold out, incendio al Barrio e indagine per spaccio
14 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 13 febbraio, grande attenzione per l’iftar del centro islamico che ha registrato il tutto esaurito con ospiti di rilievo, per l’incendio al Barrio de Tango e per un’indagine partita da una segnalazione. Interesse anche per gli eventi di Carnevale e per il ritorno dello sbaracco in città.
Grande partecipazione per l’iftar organizzato dal centro islamico, andato sold out e arricchito dalla presenza del vescovo Raimondi, di Moni Ovadia, Gianbruno e Poletti, in un momento di dialogo e confronto molto seguito.
Saronno, sold out per l’Iftar del centro islamico. Il vescovo Raimondi, Ovadia, Gianbruno e Poletti tra gli ospiti
Incendio al Barrio de Tango: dopo il rogo che ha colpito il locale, i gestori hanno rassicurato clienti e amici annunciando la volontà di ripartire al più presto.
Una segnalazione tramite l’app Youpol ha fatto scattare un’indagine che ha portato alla denuncia di un 22enne per spaccio in un bed & breakfast cittadino.
Presentato il programma del weekend di Carnevale con gara di mascherine e sfilata dei carri, iniziative pensate per coinvolgere famiglie e bambini.
Saronno, ecco gli eventi del weekend di Carnevale: gara di mascherine e sfilata dei carri
Torna lo Sbaracco con due giornate di prezzi ribassati e occasioni nei negozi cittadini, in programma il 27 e 28 febbraio.
Saronno, torna lo sbaracco: prezzi ribassati e caccia all’affare il 27 e 28 febbraio
