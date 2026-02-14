Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme e libertà per Gerenzano, relativo alla dichiarazione di voto della Lega in consiglio comunale.

Dopo la dichiarazione di voto fatta dalla Lega gerenzanese in consiglio comunale con la quale riconosce di aver scelto, nel lontano 1999, di attribuire alle funzioni apicali una indennità pari al minimo consentito, scende in campo l’ex sindaco Garbelli per salvare il “salvabile”. Prima di commentare il suo intervento e a favore di tutti coloro che pur avendo compreso sostengono che l’amministrazione non sia stata chiara facciamo un semplice esempio: se due amici investono in borsa per lo stesso titolo una somma di 5.000 euro il primo e 10.000 euro il secondo, dopo venticinque anni non potranno ritrovarsi lo stesso capitale.

Un semplice esempio per far meglio comprendere come mai a Gerenzano le indennità di posizione siano le più basse e quindi meno appetibili del circondario. Ma esaminiamo le dichiarazioni di Garbelli: l’importo minimo riconosciuto allora alle posizioni apicali non era determinato da poca stima del personale che non si è neppure lamentato anche se le indennità riconosciute dalle altre amministrazioni erano leggermente superiori: il doppio.

Forse i dipendenti non erano così contenti di prendere la metà dei loro colleghi, ma in quegli anni “il posto fisso” era ancora ambito, non esisteva l’istituto della mobilità e tutte le posizioni in organico erano coperte in tutti i comuni. Neanche l’amministrazione Campi e Castagnoli ha avuto problemi di personale sino al 2024, anno in cui si sono accentuate le carenze di organico nella pubblica amministrazione e quindi innumerevoli occasioni di concorsi o mobilità.

Per riprendere una citazione di Garbelli, il “professore” ha studiato anche questi argomenti e può confermare, atti alla mano, che mai fu riconosciuto un compenso al personale per la progettazione delle opere del 3% sull’importo di progetto.

Per precisione i quadri economici delle opere evidenziano che:

ampliamento della scuola Papa Giovanni XXIII: incentivo riconosciuto 1,7%

riqualificazione di piazza XXV Aprile e di via Duca degli Abruzzi: incentivo riconosciuto 0,00%

rifacimento del palazzo comunale e della sala consiliare: incentivo riconosciuto 0,00%

Diversamente sia l’amministrazione Campi sia Castagnoli hanno sempre riconosciuto l’incentivo per la progettazione e dl delle opere nella misura massima prevista per legge pari al 2,00%. Forse era meglio tacere per aver scelto la soluzione peggiore per Gerenzano che oggi scontiamo con estrema difficoltà. Mancano i tecnici, ma soprattutto manca il responsabile del settore: un esercito non funziona solo con la truppa ma ha bisogno di generali per vincere la guerra.

