SARONNO – Salvata dopo un grave incidente, oggi aspetta una famiglia: è l’appello di Enpa Varese Valle Olona per trovare un’adozione del cuore alla gattina Lea, che da mesi vive in gattile in Ruvo di Puglia senza aver ancora ricevuto richieste.

Lea è arrivata a settembre, dopo essere stata recuperata in condizioni critiche. Era stata investita di notte lungo una strada a scorrimento veloce e chi l’ha trovata pensava fosse morta. Invece era viva, anche se in stato di shock e con una zampa fratturata in più punti.

Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo. Grazie all’impegno dei volontari, la gattina è stata operata e l’intervento è riuscito. Contro ogni previsione, Lea ha recuperato completamente e oggi cammina senza difficoltà.

Si tratta di una micia adulta, di circa due anni, sempre vissuta in strada. Il passato da randagia e il trauma dell’incidente l’hanno resa inizialmente diffidente: ha bisogno di tempo e pazienza per fidarsi, ma con le persone che conosce si lascia avvicinare e accudire. In gattile è seguita e coccolata con grande attenzione, ma i volontari sottolineano che la vita in gabbia non può essere una soluzione definitiva.

Lea è sterilizzata, negativa a Fiv e Felv e in buona salute. Ora cerca una famiglia disposta ad accoglierla con calma e rispetto dei suoi tempi, offrendole la stabilità che non ha mai avuto.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare Rossella al 3758737751 oppure Anna al 3478655580. I volontari sperano che anche dal territorio saronnese possa arrivare la casa giusta per questa adozione del cuore.

