SARONNO – “Passano gli anni, passano i mesi ma si ha l’impressione che a nessuno interessi l’Istituzione Zerbi”. E’ l’esordio pieno di amarezza e delusione della nota condivisa nelle ultime ore da Fp Cgil e Uil Fpl.

“Dopo avere sostituito 3 direttori didattici, 3 funzionari del personale, 4 direttori amministrativi, dal 31 gennaio l’istituzione è di nuovo senza direttore amministrativo.

Non è banale l’assenza del direttore che, essendo il datore di lavoro dell’istituzione, è il rappresentante legale che firma tutti gli atti interni ed esterni oltre a ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza”.

Un problema che si era già registrato in passato e che poteva essere gestito con anticipo prima che diventasse un’emergenza: “Era noto da tempo che il direttore amministrativo che operava prima del 31 gennaio (il segretario comunale Roncen ndr) con decreto del sindaco avrebbe cessato il proprio mandato, essendo dimissionario dal mese di novembre. Ad oggi venerdì 13 febbraio non si ha notizia di chi rappresenti l’istituzione; un fatto grave con ripercussioni importanti come la programmazione dell’asilo estivo e del ruolo delle insegnanti, l’organizzazione del prossimo anno scolastico che al momento presenta enormi criticità relativamente all’organico con il personale che non ha contezza del proprio futuro immediato e con interi asili gestiti con operatori scolastici a tempo determinato”.

L’analisi è dura: “Una situazione che si prolunga da anni e che invece di regolarizzarsi peggiora sempre di più. E’ stata perciò convocata una assemblea generale di tutte le lavoratrici e lavoratori per il 20 febbraio 2026, dopo il teorico incontro programmato per il 17 febbraio (teorico, essendo il direttore amministrativo, posto vacante, il capodelegazione) per decidere assieme alle lavoratrici e ai lavoratori come reagire a questo ennesimo segnale negativo, mentre chi deve decidere sfoglia la margherita e 100 dipendenti non sanno cosa sarà del loro futuro”.

