CASTIGLIONE OLONA – L’altra mattina l’Istituto scolastico comprensivo Branda Castiglioni ha ospitato un incontro pubblico dedicato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con un momento di approfondimento sul valore culturale e sociale dello sport.

Protagoniste dell’iniziativa Paola Della Chiesa e Daniela Colonna Preti, tedofore ufficiali di Milano-Cortina 2026 e figure di riferimento del territorio varesino. Paola Della Chiesa, docente di marketing sportivo, autrice e consulente istituzionale, ha raccontato la propria esperienza legata alla promozione del territorio attraverso i grandi eventi sportivi. Daniela Colonna Preti, presidente della Polha Varese e Cavaliere della Repubblica, ha invece portato la testimonianza di oltre trent’anni di impegno nello sport paralimpico e nella promozione dell’inclusione.

All’incontro ha partecipato anche Donatello Floris, mental coach, che ha approfondito l’importanza della preparazione fisica e della predisposizione psicologica nello sport e nella vita. Un contributo particolare è arrivato dagli studenti di prima e seconda media, che hanno realizzato disegni dedicati alle discipline olimpiche e paralimpiche, interpretando con creatività ed entusiasmo i valori dello sport.

Durante la mattinata è stato ribadito il ruolo dello sport come occasione di crescita, aggregazione e formazione, con l’attenzione rivolta in particolare al coinvolgimento di bambini e persone con disabilità. Il Comune ha ringraziato la dirigente scolastica e tutto il personale docente e non docente per l’accoglienza e l’organizzazione, gli ospiti intervenuti e Alessandro Orlandi, consigliere della Pro Loco, per la partecipazione.

