Limbiate

LIMBIATE – Torna il tradizionale appuntamento con il Carnevale a Limbiate. L’evento, giunto alla 41′ edizione, è in programma sabato 15 febbraio con ritrovo in piazza Tobagi.

Il comune invita i cittadini a partecipare con inizio dalle 14, quando è previsto l’arrivo dei partecipanti in piazza. Alle 14.15 prenderà il via la sfilata in maschera per le vie del centro, accompagnata anche da un concorso dedicato alle maschere.

Il concorso “Le maschere più belle” prevede premi per tre categorie: il più piccolo in maschera, la maschera più originale e la maschera di gruppo più bella. Le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto. Durante l’iniziativa è previsto anche “un piccolo assaggio di chiacchiere”. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 21 febbraio.

(foto archivio)

