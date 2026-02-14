Comasco

LOMAZZO – Torna il Carnevale lomazzese: l’appuntamento è per domenica 15 febbraio con una giornata di festa tra sfilata in paese e attività all’Area feste. Il ritrovo è fissato alle 14.30 nel piazzale del Rampanone. Alle 15 è prevista la partenza della sfilata verso l’Area feste: ad animare il corteo saranno il corpo musicale Puccini di Lomazzo e gli artisti giocolieri dell’associazione culturale “Folett D’la Marga”.

Il percorso della sfilata prevede il passaggio in via Stoppani, piazza IV Novembre, via della Pace, piazza della stazione e via Trento. L’arrivo all’Area feste è previsto alle 15.30. A partire dalle 16 inizieranno le attività ludiche e gli spettacoli di arti circensi, clownerie, musiche e cantastorie a cura dell’associazione culturale “Folett D’la Marga”, con uno spettacolo “piratesco” dal titolo “Storie di viaggio del vascello Folett”.

Sempre alle 16 è in programma anche “Drum circle – Tamburi in circolo”, attività condotta da Luca Bartolini con partecipazione su prenotazione (massimo 20-30 partecipanti circa). Per prenotare è disponibile il numero 3492677544.

Durante tutta la durata della manifestazione saranno presenti truccabimbi e bodypainting. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno comunque all’Area feste: verrà deciso sul momento se svolgere o meno la sfilata. Per partecipare è possibile presentarsi nel piazzale del Rampanone oppure direttamente all’Area feste in costume, con coriandoli e stelle filanti. Durante la sfilata e in Area feste sono permesse le stelle filanti spray, mentre è vietato l’uso di bombolette spray con schiuma da barba o altre sostanze imbrattanti o irritanti.

L’evento è organizzato dal Comune di Lomazzo. L’amministrazione ringrazia per la collaborazione la polizia locale di Lomazzo, i nuclei territoriali di sicurezza e salute, i commercianti e le associazioni lomazzesi che hanno contribuito all’organizzazione e che garantiranno in Area feste il servizio bar e ristoro.

