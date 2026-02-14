Varesotto

LONATE POZZOLO – Intervento dei vigili del fuoco oggi a Lonate Pozzolo per un incendio scoppiato all’interno di una fonderia. L’allarme è scattato alle 12.45 in via Dante Alighieri, dove si sono verificate alcune esplosioni seguite da un incendio.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei comandi della zona, impegnate nelle operazioni di spegnimento con due autopompe, due autobotti e un’autoscala. I vigili del fuoco sono riusciti a domare i focolai e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e in fase di ultimazione. Non si registrano feriti.

(foto: vigili del fuoco sul luogo dell’incendio, alla fonderia di Lonate Pozzolo nel Varesotto)

