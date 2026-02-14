Altre news

SARONNO – Sabato 14 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge al mattino, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio fino a condizioni parzialmente nuvolose in serata.

Nel dettaglio sono attesi circa 9 millimetri di precipitazioni complessive, concentrate soprattutto nelle prime ore del giorno e nella prima parte del pomeriggio. Con il progressivo allontanamento della perturbazione, dal tardo pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie verso sera. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: la massima raggiungerà gli 11°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 7°C. I venti saranno moderati al mattino dai quadranti Nord-Nordovest, in rotazione a Nord nel pomeriggio, contribuendo a favorire l’ingresso di aria più secca. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la circolazione depressionaria responsabile di acquazzoni e locali temporali tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata. Sulle basse pianure e sulle Prealpi le piogge saranno in progressiva diminuzione dal pomeriggio, con rasserenamenti in serata. Sulle aree alpine e sulle Orobie residue precipitazioni lasceranno spazio a schiarite più ampie entro fine giornata. Secondo le previsioni di 3B meteo, il miglioramento sarà più evidente dalla sera su gran parte della regione.

Tradatese e Groane – Condizioni simili anche nelle zone limitrofe, con molte nubi e deboli piogge al mattino, in attenuazione nel pomeriggio e schiarite dalla sera. Temperature in linea con quelle di Saronno e ventilazione moderata settentrionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—