SARONNO – Quest’anno il Teatro Giuditta Pasta celebra San Valentino con un doppio appuntamento che promette di sorprendere, divertire e far riflettere. Due spettacoli distinti per linguaggio e stile, ma entrambi accomunati da un’attenzione intensa e originale all’amore: da quello viscerale e glamour, a quello ironico, dissacrante e critico. Dopo Ring of Love: il glam dell’amore in otto round, è il turno di “Sì l’ammore no: l’amore smontato e rimontato da Frosini/Timpano”, in scena martedì 17 febbraio alle 20.45.

Se Ring of Love celebra l’amore nella sua forma più esplosiva, Sì l’ammore no di Elvira Frosini e Daniele Timpano lo esplora nella sua dimensione più ironica, dissacrante e radicale. Uno spettacolo ormai diventato un classico del teatro contemporaneo italiano, capace di parlare al presente con una forza critica intatta, penetrante e spiazzante.

Sul palco, Frosini e Timpano smontano gli stereotipi, i cliché e le narrazioni dominanti dell’amore romantico: dinamiche di potere, violenza simbolica, retoriche sentimentali e ruoli di genere emergono con lucidità, poesia e feroce ironia. Un uomo e una donna si incontrano, si amano… e si mangiano, dice il testo: una scena poetica e crudele, che è solo l’inizio di un percorso teatrale che mette in crisi tutto ciò che crediamo di sapere sull’amore.

Lo spettacolo attraversa epoche e linguaggi differenti, accostando Goethe e Cavalcanti a Frank Zappa, Little Tony e Celentano, fino alla cultura pop contemporanea. Frosini e Timpano giocano con materiali alti e bassi, con la storia e il pop, trasformando il palco in un luogo di riflessione e di risata, dove il pubblico è chiamato a confrontarsi con ciò che l’amore è davvero: sentimento, costruzione culturale, dispositivo di potere e oggetto di parodia.

In Sì l’ammore no, l’amore è anche femminismo, melensaggine, pornografia, ironia e poesia: uno sguardo visionario e critico, un San Valentino per chi vuole ridere, riflettere e mettersi in gioco.

