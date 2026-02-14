Città

SARONNO – Una fiaccolata olimpica per aprire la festa e trasformare il carnevale in un pomeriggio di giochi, allegria e condivisione. È questo lo spirito del “Carnevale in oratorio olimpico”, in programma domenica 15 febbraio con ritrovo alle 15,15 alla scuola Rodari.

L’iniziativa, organizzata dall’oratorio Prealpi della parrocchia Sacra Famiglia, prenderà il via con una simbolica fiaccolata olimpica che accompagnerà i partecipanti fino all’oratorio, dove si svolgeranno tutte le attività del pomeriggio.

Ad attendere bambini e famiglie ci saranno gli animatori con un ricco programma pensato per tutte le età. Sono previsti giochi olimpici, balli, bolle e momenti di animazione per vivere insieme la festa in un clima di amicizia e divertimento.

Non mancheranno le golosità tipiche del periodo: zucchero filato, chiacchiere e caramelle saranno distribuiti a grandi e piccoli, per rendere ancora più dolce l’appuntamento.

L’invito degli organizzatori è quello di partecipare in maschera: i migliori costumi saranno premiati durante il pomeriggio, aggiungendo un tocco di creatività e fantasia alla giornata.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire un momento di incontro per la comunità, valorizzando il carnevale come occasione di socialità e partecipazione, in sintonia con lo spirito olimpico fatto di gioco, collaborazione e condivisione. Un pomeriggio pensato per le famiglie del quartiere e per tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora in compagnia tra divertimento, musica e attività all’aria di festa.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09