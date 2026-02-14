Politica

SARONNO – “Ottant’anni di Repubblica 1946-2026, ma esiste ancora chi minaccia di morte un avversario politico solo perchè esprime un concetto diverso dal proprio. È necessario che tutte le forze politiche condannino le minacce di morte contro Isabella Tovaglieri”.

Inizia così il comunicato condiviso nella notte da Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega Lombarda Saronno.

“Isabella ha espresso una legittima opinione in modo democratico al Parlamento europeo denunciando gli eccidi di un regime totalitario come quello iraniano. Isabella ha stracciato dimostrativamente una foto di un leader politico e religioso iraniano, il gesto può essere considerato forte, ma questo gesto dimostrativo non giustifica il silenzio o chi forse sostiene che se la sia cercata.

Bruciare la bandiera di altri Stati – come si è visto in altre piazze – è forse un gesto meno dimostrativo? Qualcuno ha minacciato di morte chi ha bruciato la bandiera di altri Stati? Forse l’atto di bruciare la bandiera di un altro Stato è carico di altri significati nascosti, poichè questo gesto non fa differenza tra i rappresentanti politici di quello Stato ed i cittadini di quello stesso Stato. Un intero popolo è stato preso di mira a seguito delle colpe che devono ricadere solo sui responsabili politici di certe decisioni.

Ora con quale scusa non si prenderanno le parti di Isabella Tovaglieri? Quali accuse di fascismo si può prevedere vengano trovate contro chi straccia la faccia di colui che ha responsabilità politiche di un eccidio di giovani inermi e colpevoli solo di pensarla diversamente dal governo in carica in Iran? Qui serve davvero un richiamo ai valori della Repubblica, ottant’anni di libertà di opinione non hanno insegnato niente quando si è sempre sotto il pericolo di chi vuole mettere il bavaglio alle opinioni altrui. Chi vuole insegnare agli altri la democrazia tacciando di fascismo chiunque la pensi in modo differente, giustificando qualsiasi atto violento venga minacciato contro chi non la pensa come lui, di certo non segue i valori della Costituzione e della Repubblica. Piena solidarietà a Isabella Tovaglieri. Viva la Repubblica, voce del verbo vivere”.

