Cronaca

TURATE – Alle 16.45 di oggi le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con un’autopompa ed un fuoristrada proveniente dal comando di Como sul territorio del Comune di Turate, in via Carlo Cattaneo, per soccorrere un uomo di 43 anni infortunatosi all’interno di una zona boschiva.

Una volta raggiunto l’uomo infortunato, gli sono stati prestati i primi trattamenti da parte del personale sanitario giunto in posto con un’ambulanza, e qindi gli operatori dei pompieri hanno provveduto ad imbragare il ferito in una barella toboga e lo hanno trasportato fuori dal bosco per il successivo trasporto in ospedale. Le condizioni del quarantatreenne non destano preoccupazioni.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nel bosco di Turate)

