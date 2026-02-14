Primo piano

SARONNO – È stata l’assessore al Commercio Laura De Cristofaro a presentare in consiglio comunale l’adesione alla Fondazione Varese Welcome per il biennio 2026-2027. Dopo il via libera dell’aula, le abbiamo rivolto alcune domande per approfondire obiettivi e prospettive della scelta.

Assessore, quando nasce il percorso che ha portato a questa adesione?

“Sin da luglio 2025, appena insediati, abbiamo confermato l’adesione a Fondazione Varese Welcome e a novembre abbiamo programmato l’adesione per il biennio 2026-2027. Ringraziamo il presidente di Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome Mauro Vitiello e il membro della Giunta camerale Andrea Busnelli per aver suggellato l’avvio della collaborazione dando il via al l’Olympic Fringe Festival nella nostra città, interamente finanziato da Fondazione, e di averlo presentato in conferenza stampa a Villa Gianetti. I dati sulle presenze in città nei due fine settimana sono molto positivi, così come anche la durata delle presenze. È importantissimo che il centro sia vitale con continuità.”

Quali ricadute vi aspettate per la città?

“Si tratta solo dell’inizio di una collaborazione proficua, per Saronno è un investimento che avrà ricadute importanti anche sull’economia della città. Fondazione Varese Welcome ha finalità di attrarre non solo turisti, ma anche maggiori residenti. Saronno deve essere non più una meta di passaggi rapidi (la permanenza in città oggi è di un giorno e mezzo per lo più per motivi d’affari), ma un luogo da visitare, e in cui vivere.”

Su quali punti può puntare Saronno per crescere in attrattività?

“Siamo la porta d’accesso per Milano, e allo stesso tempo la porta per la zona dei Laghi lombardi. Il turismo ha molteplici facce: naturalistico, religioso, sportivo – su cui la Camera di Commercio ha investito moltissimo negli ultimi dieci anni – d’affari e fieristico. Non ultimo culturale. Pensiamo a Pordenone Legge, al festival di Mantova o a Giffoni. Non solo con il nostro passato che si sta e si vuole continuare a valorizzare (Palazzo Visconti donato a Cecilia Gallerani, e il suo splendido e celeberrimo ritratto di Leonardo, Villa Gianetti, il Santuario, le tele del Legnanino, e Giuditta Pasta). Sino a oggi con il teatro, la valorizzazione delle associazioni culturali, e gli autori contemporanei nati a Saronno. Mi vengono in mente ora ‘solo’ due noti scrittori premi Campiello Andrea Tarabbia e Giorgio Fontana. La cultura attrae, e festival che sono cominciati in piccolo, come il Festival di poesia Giorni Diversi, già sostenuti dal Comune, vanno valorizzati e aiutati a crescere.”

Quale sarà l’impegno dell’amministrazione nei prossimi anni?

“Si tratta quindi di una collaborazione importantissima, per un progetto di crescita economica ma anche sociale e culturale, che impegnerà il Comune di Saronno a tutto tondo. Per quanto riguarda il commercio, il nostro tessuto va accompagnato e sostenuto per essere pronto ad accogliere anche maggiori presenze, e anche acquirenti diversi, non solo locali ma anche stranieri.”

In consiglio comunale il provvedimento ha raccolto un ampio consenso. Che lettura dà del voto?

“Vi è soddisfazione per aver raccolto per l’adesione anche i voti di favore della minoranza. Sono stupita per l’astensione di Obiettivo Saronno. Invito la consigliera Ciceroni a informarsi sull’attività della Fondazione, che già nel 2025 ha realizzato moltissimo.”

Quali saranno i primi ambiti operativi?

“Fra l’altro Saronno sarà impegnata immediatamente in tutte e tre le commissioni (sport, ricettività e cultura). Fondazione sarà un supporto importante per valorizzare la nostra identità culturale e la crescita economica e sociale di Saronno”.

