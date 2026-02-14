Volley

CARONNO PERTUSELLA – Torna il volley maschile oggi con il campionato di serie B, arrivato alla 15′ giornata. In campo alle 21 la Rossella Ets Caronno che gioca a Brugherio, al palazzetto dello sport di via Kennedy, contro i Diavoli rosa, obiettivo vincere per restare nelle zone di vertice della graduatoria. “Torniamo in campo dopo la pesante sconfitta casalinga contro Ciriè, che le è costata a testa della classifica, cercando il riscatto sul difficilissimo terreno di Brugherio – riepilogano i dirigenti caronnesi – Match di San Valentino che Caronno deve onorare con coraggio e determinazione se vuole restare in corsa per le posizioni che contano”.

Per la Pallavolo Saronno uno dei derby provinciali del girone con partita alle 20.45 in trasferta contro la Yaka Malnate, al centro polivalente di via Gasparotti 10 a Malnate.

Classifica

Ciriè 31 punti, Novi e Rossella Caronno 30, Garlasco 29, Res Mozzate e Yaka Malnate 28, Pallavolo Saronno 22, Albisola 21. Diavoli rosa 20, Sant’Anna e Npsg 14, Parella 11, Mondovì 9, Miretti Limbiate 7.

