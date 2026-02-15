Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Dopo l’impresa in rimonta contro Pizzighettone, nel tardo pomeriggio di domenica la Robur Basket Saronno inciampa nella trasferta contro la Sangiorgese, la formazione di vertice del campionato di serie B interregionale. Per i ragazzi di coach Luca Ansaloni arriva una sconfitta pesante, maturata già nei primi minuti di gara e mai realmente in discussione.

L’avvio è tutto in salita per i saronnesi: nel primo quarto la Sangiorgese parte fortissimo, trascinata da Testa (11 punti con un solo errore al tiro) e da Manenti (8 punti con 4/5 da due). La Robur fatica soprattutto dall’arco, chiudendo i primi dieci minuti con un deludente 1/8 da tre e andando sotto 25-13. Nel secondo quarto i padroni di casa continuano a spingere e trovano in Tosetti un protagonista assoluto: 13 punti con un solo errore dal campo. Saronno fatica a trovare continuità offensiva e all’intervallo il punteggio è già netto: 49-30.

Nella ripresa la Sangiorgese non rallenta e il vantaggio continua ad aumentare, arrivando anche oltre i quaranta punti di distacco. La partita scorre senza particolari scossoni fino al finale, con il tabellone che sancisce il 96-61 conclusivo.

Una battuta d’arresto pesante per la Robur contro un’avversaria tra le più forti del torneo e in grande serata. Ora per i saronnesi sarà importante voltare subito pagina: ci saranno due settimane per preparare al meglio la prossima sfida al PalaRonchi contro Sansebasket Cremona.

Il tabellino della Robur: Panceri 3, Pellegrini 5, Zimonjic, Molteni 2, Negri, Ventura 4, Acunzo 12, Pavese, Presotto 10, Redaelli, Tolotti, Fioravanti 25.

