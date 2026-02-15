Basket serie B, Robur Saronno oggi contro la capolista
15 Febbraio 2026
SARONNO – Testa coda da brividi per la Robur Saronno che corre per la salvezza nel campionato di basket maschile serie B Interregionale e che questo pomeriggio è di scena sul campo della capolista Sangiorgese.
Dopo aver affrontato con successo Pizzighettone settimana scorsa, i ragazzi di coach Luca Ansaloni vanno a San Giorgio per incrociare la strada con i primi della classe. La Sangiorgese di quest’anno è una squadra di altissimo profilo, con giocatori di esperienza, punti nelle mani in tutte le posizioni del campo, fisicità e atletismo difficili da contrastare. Ma non impossibili, come testimonia la gara d’andata, giocata quasi sempre alla pari dai roburini. Serve un extrasforzo oggi alle 18 per una vittoria che potrebbe svoltare la stagione. Si gioca al Palabertelli di San Giorgio su Legnano.
(foto archivio)
