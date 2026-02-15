Calcio

SARONNO – Tra colpi di scena e numerosi goal, si è conclusa nel pomeriggio di oggi 15 febbraio la ventunesima giornata di campionato del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto impegnate l’Amor Sportiva, la Pro Juventute e il Dal Pozzo. Per i saronnesi dell’Amor Sportiva non bastano la rete dagli undici metri messa a segno da Aloardi visto la rimonta dell’1-2 della Victor Rho guadagna tre punti ed entra in zona play-off. Sconfitte anche Dal Pozzo e Pro Juve per 4-3 e 3-o contro, rispettivamente, la capolista Orpas e l’Union Oratori Castellanza.

Il weekend non è positivo nemmeno nel girone B della prima categoria lombarda dove la Virtus Calcio Cermenate supera la Gerenzanese per 2-1 condannandola momentaneamente alla zona play-out. Negativa anche la ventunesima giornata della seconda categoria di Varese che vede il Cistellum perdere il primo posto della classifica a causa della sconfitta odierna rimediata in casa per 1-3 contro l’Angerese.