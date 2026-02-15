Calcio

MILANO – Sul campo di Affori domenica pomeriggio ben 7 gol fra la capolista Orpas e la Frazione calcistica Dal Pozzo, a spuntarla sono stati infine i padroni di casa. Al Dal Pozzo non sono bastati i gol di Di Lio, e la doppietta del “solito” Maggiore.

Risultati

21′ giornata: Amor sportiva-Victor Rho 1-2, Legnanese-San Luigi Pogliano 0-3, Oratorio Passirana-Ardor Bollate 1-2, Robur-Mazzo 80 1-0, Virtus Cantalupo-Oratorio San Francesco 2-0, Polisportiva Orpas-Dal Pozzo 4-3, Union Oratori Castellanza-Pro Juventute 3-0, Pro Novate-Oratorio Lainate Ragazzi 0-0.

Classifica

Polisportiva Orpas 46 punti, Robur 45, Oratorio Lainate Ragazzi 41, Dal Pozzo 38, Victor Rho 37, Pro Novate 33, Legnanese 32, Ardor Bollate 30, Amor sportiva 29, Mazzo 80 24, San Luigi Pogliano 21, Virtus Cantalupo e Pro Juventute 20, Union Oratori Castellanza 19, Oratorio Passirana 8.

