COGLIATE – La Cogliatese per la sesta giornata del girone di ritorno incontra in casa la Veranese, formazione con gli stessi punti in classifica dei biancoazzurri.

La partita è sotto il controllo totale dei padroni di casa che tengono tanto la palla e creano molte occasioni da rete. Il Verano si difende con ordine senza mai tuttavia riuscire a rendersi pericolosa in avanti. All’11’ Ferrario sgroppa e si fa ottanta metri palla al piede giungendo sino all’ingresso in area, da posizione defilata fa partire un gran sinistro che Galimberti riesce a mettere in corner con la punta delle dita. Pascale G. al 32’ spara forte dal limite dell’area e spaventa i gialloneri, così come Muraca un paio di minuti più tardi che su un cross arretrato di Donghi impatta bene di prima non inquadrando peró lo specchio.

Ma il copione, ormai da diverse gare, è sempre lo stesso per la Cogliatese. Nella ripresa, al 49’, alla prima vera occasione degli ospiti arriva il gol, Parravicini dalla sinistra trova un cross al bacio per Ingrassia che deve solo spingerla in rete a un paio di metri da Sanfilippo, 0-1. Un colpo durissimo per i biancoazzurri che sono costretti a inseguire. Il Verano si barrica in difesa e la squadra di Biemmi fatica a scardinare la retroguardia ospite. Al 68’ Donghi su una seconda palla si ritrova solo davanti all’estremo difensore avversario ma calcia a lato. Ci pensa Del Bianco a togliere le castagne dal fuoco, al 73’ su un corner Galimberti smanaccia male e il terzino classe 2000 castiga, 1-1. Un paio di minuti più tardi il Verano rimane anche in dieci uomini causa entrataccia di Ieva proprio su Del Bianco, rosso diretto. I biancoazzurri tentano il tutto per tutto nel finale e vanno vicinissimi al vantaggio, ma il tiro di Capici nei minuti di recupero accarezza l’incrocio dei pali e va sul fondo. Triplice fischio, finisce 1-1.

Il bicchiere è da considerarsi mezzo vuoto per la Cogliatese visto che ancora una volta le numerose occasioni da gol non sono state capitalizzate, lasciando al Verano l’onore di portarsi in vantaggio e ritrovandosi costretta ad inseguire. Rimontare in uno scontro diretto, con gli avversari tutti dietro e su un campo in pessime condizioni è tutt’altro che semplice. Questa volta, rispetto ad altre, è arrivato perlomeno il pari, ma i punti persi e il rammarico visto il potenziale della squadra aumentano sempre di più. Prossimo impegno per la squadra di Biemmi in trasferta contro il Vedano.

Cogliatese – Veranese : 1-1

COGLIATESE : Sanfilippo, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Pascale K., Donghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Pascale G. A disposizione : Ortolan, Alberio, Avella, Borghi, Cappelletti, Capici, Fazzari, Quaggelle, Romano. All. Biemmi

VERANESE : Galimberti, Ieva, Colombo, Parravicini M., Manara, Citterio, Biondo, Longoni, Ingrassia, Bellotti, Parravicini G. A disposizione : Cazzaniga, D’Ippolito, Airoldi, Miucci, Foligno, Chiavegati, Cenetti, Vigano, Maspero. All. Zuccotti

Marcatori : 4st Ingrassia (V), 28st Del Bianco (C).