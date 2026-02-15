Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi domina contro la Bregnanese
15 Febbraio 2026
SARONNO- L’Equipe Garibaldi centra un successo importante battendo 2-0 l’Academy Bregnanese in una gara controllata dall’inizio alla fine. La squadra di casa parte decisa e prende subito in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni pericolose e limitando le offensive degli ospiti.
Il vantaggio arriva dal dischetto con D. Scatigna, bravo a trasformare il rigore e sbloccare il match. La Garibaldi gestisce bene il possesso e, nel corso della ripresa, trova anche il raddoppio con G. Giudici, chiudendo di fatto la partita.
Tre punti fondamentali per l’Equipe Garibaldi, che consolidano la propria posizione in classifica e confermano la solidità della squadra per la zona playoff. L’Academy Bregnanese paga qualche disattenzione di troppo e non riesce a reagire, cedendo il passo agli avversari.
