Calcio

SEDRIANO – Ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza della stagione 2025-2026: la Caronnese di mister Michele Ferri domenica pomeriggio si trova in trasferta in casa del Sedriano. Alle 14:30 in punto arriva il fischio d’inizio da parte del direttore di gara Simone Agazzi di Milano.

​La cronaca – Il match inizia con i rossoblu’ che già padroneggiano il terreno di gioco che risulta particolarmente sconnesso. Dopo alcuni tiepidi tiri di Vitofrancesco dalla fascia sinistra tocca a capitan Corno, su assist di Colombo, aprire l’incontro con un tiro a spiovere che va oltre la traversa di casa. Al 10’ ancora Corno lancia Malvestio in fascia che effettua un lungo cross che attraversa l’area di porta senza possibilità di aggancio favorevole. Sono molteplici le incursioni della Caronnese nell’area dei padroni di casa che risultano attenti a disinnescare all’ultimo tiro. Al 24’ Gianelli da fuori area la prova ma la palla va sopra il legno più alto della porta della Caronnese. Al 26’ Di Quinzio serve Colombo che palla al piede entra in area e con tiro preciso quasi imbecca la traversa (occasione nitidissima). Al 36’ c’è un bell’inserimento in area dell’esperto Mammetti che sfrutta un lungo traversone di Dellavedova per colpire di testa sulla corta distanza mandando palla di poco sopra la traversa. Un minuto dopo tocca a Vinetot colpire la traversa della porta dei rossoblu.

Inizia la ripresa. Al 13’ i padroni di casa salvano in completa mischia palla sulla linea a seguito di calcio d’angolo. I caronnesi vogliono vincere e presidiano costantemente la metacampo avversaria. Al 39’ arriva il gol vittoria della Caronnese grazie ad un ottimo inserimento di El Halili (foto) che con un insidioso e preciso rasoterra diagonale infila e gonfia la rete: 0-1. I ragazzi di Ferri proseguono il loro ruolino di marcia positivo in trasferta conquistando con grande impeto l’intero bottino in palio della giornata.

Sedriano-Caronnese 0-1

SEDRIANO: Menegon, Dellavedova (32′ st Calvio), Vinetot, Provasio, Tomassone, Bergogni (16′ st Citro), Restelli (37′ st Trevisan), Gianelli, Sorrenti (41′ st Garavaglia), Menni, Mammetti (16′ st Donini). A disposizione Gelao, Ornaghi, Lijka, Parrella. All. Garavaglia.

CARONNESE: Paloschi, Vaghi (5′ st Cannizzaro), Vitofrancesco, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio (21′ st El Hilali), Cerreto, Colombo, Corno (41′ st Ghibellini), Di Quinzio. A disposizione Colombo, Tumino, Macaluso, Cappi, Sarkar. All. Ferri.

Arbitro: Agazzi di Milano (Cortesi di Bergamo e Missaglia di Monza).

Marcatore: 39′ st El Hilali (C).

15022026