Calcio Eccellenza, Caronnese: El Hilali incanta Sedriano
15 Febbraio 2026
SEDRIANO – Ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza della stagione 2025-2026: la Caronnese di mister Michele Ferri domenica pomeriggio si trova in trasferta in casa del Sedriano. Alle 14:30 in punto arriva il fischio d’inizio da parte del direttore di gara Simone Agazzi di Milano.
Inizia la ripresa. Al 13’ i padroni di casa salvano in completa mischia palla sulla linea a seguito di calcio d’angolo. I caronnesi vogliono vincere e presidiano costantemente la metacampo avversaria. Al 39’ arriva il gol vittoria della Caronnese grazie ad un ottimo inserimento di El Halili (foto) che con un insidioso e preciso rasoterra diagonale infila e gonfia la rete: 0-1. I ragazzi di Ferri proseguono il loro ruolino di marcia positivo in trasferta conquistando con grande impeto l’intero bottino in palio della giornata.
Sedriano-Caronnese 0-1
SEDRIANO: Menegon, Dellavedova (32′ st Calvio), Vinetot, Provasio, Tomassone, Bergogni (16′ st Citro), Restelli (37′ st Trevisan), Gianelli, Sorrenti (41′ st Garavaglia), Menni, Mammetti (16′ st Donini). A disposizione Gelao, Ornaghi, Lijka, Parrella. All. Garavaglia.
CARONNESE: Paloschi, Vaghi (5′ st Cannizzaro), Vitofrancesco, Ortelli, Galletti, Sorrentino, Malvestio (21′ st El Hilali), Cerreto, Colombo, Corno (41′ st Ghibellini), Di Quinzio. A disposizione Colombo, Tumino, Macaluso, Cappi, Sarkar. All. Ferri.
Arbitro: Agazzi di Milano (Cortesi di Bergamo e Missaglia di Monza).
Marcatore: 39′ st El Hilali (C).
15022026