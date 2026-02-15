Calcio

MAGENTA – Pesantissima vittoria esterna per l’Ardor Lazzate che prosegue la buona fase stagionale superando il Magenta. A decidere l’esito della gara della domenica pomeriggio il gol di Grillo in apertura, rete al 5′. Per una Ardor ancora nei bassifondi della classifica del campionato di calcio d’Eccellenza ma decisamente in risalita.

Risultati

24′ giornata. Sabato: Legnano-Arconatese 2-2. Domenica: Lentatese-Arcellasco 1-1, Magenta-Ardor Lazzate 0-1, Mariano-Altabrianza 0-0, Rhodense-Besnatese 2-2, Sedriano-Caronnese 0-1, Solbiatese-Fbc Saronno 3-1, Vigevano-Vis Nova Giussano 0-0. Posticipo domenica ore 19.30: Vergiatese-Sestese.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 44, Caronnese 41, Legnano 40, Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 35, Magenta e Lentatese 33, Vis Nova Giussano e Mariano 30, Besnatese 28 Sedriano 26, Sestese e Altabrianza 24, Ardor Lazzate 23, Arcellasco 21, Vigevano 20.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Ardor Lazzate in azione di gioco in un precedente match)

15022026