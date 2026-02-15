Calcio

SOLBIATE- Alle 14:30, allo stadio Chinetti, va in scena la sfida tra Solbiatese e Fbc Saronno, un incrocio che vale punti pesanti in alta classifica. I neroblù sono chiamati a difendere il secondo posto dagli assalti delle inseguitrici, mentre gli amaretti arrivano sul campo avversario con un obiettivo chiaro: agganciare proprio la Solbiatese. Il momento sorride agli ospiti, reduci da tre vittorie consecutive e decisi a prolungare la loro striscia positiva. Buon periodo anche per i padroni di casa, che non conoscono sconfitta dal 14 dicembre e vogliono confermarsi davanti al proprio pubblico.

Dalle 14.30 sarà possibile seguire la diretta play-by-play della partita qui.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 41, Legnano 40, Caronnese e Fbc Saronno 38, Vergiatese 36, Rhodense 34, Magenta 33, Lentatese 32, Vis Nova Giussano e Mariano 29, Besnatese 27, Sedriano 26, Sestese 24, Altabrianza 23, Ardor Lazzate e Arcellasco 20, Vigevano 19.

