Calcio

SOLBIATE- Dopo tre vittorie consecutive, l’FBC Saronno si ferma al Chinetti contro la Solbiatese. I biancocelesti partono forte, controllano il gioco per oltre mezz’ora e trovano anche il gol del vantaggio, ma nel finale di primo tempo e nella ripresa sono i neroblù a salire in cattedra, ribaltando il risultato e conquistando l’intera posta.

Ottima la partenza degli amaretti nel primo tempo: dopo 30 minuti di dominio territoriale arriva la rete dell’1-0, con Vassallo che trova spazio in area e serve Ientile, bravo ad appoggiare in rete da pochi passi. La Solbiatese, dopo un avvio complicato, alza però i giri del motore e al 37’ trova il pareggio: sponda di Martinez per Cocuz, che lascia partire un destro potente e angolato che non lascia scampo a Todesco. Nel finale di tempo i padroni di casa sfiorano il sorpasso con Barbosa, che approfitta di un errore di Ientile ma, a tu per tu con il portiere, calcia a lato.

Nella ripresa la Solbiatese prende definitivamente il controllo della gara, gestendo il possesso e concedendo pochissimo al Saronno. Al 64’ arriva il gol del sorpasso neroblù: Gabrielli svetta sul cross dalla sinistra e di testa firma il 2-1, premiando la pressione costante dei suoi. Al 76’ Barbosa chiude i conti: pasticcio difensivo del Saronno, il portoghese recupera palla e lascia partire un destro violento che si infila sotto la traversa per il definitivo 3-1.

Solbiatese-Fbc Saronno 3-1

SOLBIATESE (3-5-2): Cavalleri; Lonardi (1’ st Puka), Gabrielli, Cosentino (42’ st Galli); Bobbo, Guidetti (9’ st Manfrè), Cocuz, Guanziroli (9’ st Minuzzi), Gasparri; Martinez, Monteiro Barbosa (35’ st Silla). A disposizione Chironi, Ceruti, Banfi, Casabianca. All. Gatti.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Lofoco (30’ st Benedetti), Lorusso, Mzoughi; Cabezas (12’ st De Vincenzi), Ruschena, Mira, Ientile; Cocuzza (12’ st Serra), Candido, Vassallo. A disposizione Foresti, Viganò, Raimondo, Alletto, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

Arbitro: Corna di Bergamo (Fusco di Milano e Galli di Lecco).

Marcatori: 32’ pt Ientile (Sa), 38’ pt Cocuz (So), 20’ st Gabrielli (So), 33’ st Monteiro Barbosa (So).

Note – Spettatori 200 circa. Angoli 7-1 Fbc Saronno. Ammoniti Cosentino, Mzoughi, Ientile, Galli e l’allenatore ospite Tricarico. Recupero 1-5.