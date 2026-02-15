Calcio

GROANE- Giornata positiva per Universal Solaro e S.C. United, entrambe vincenti in trasferta. I giallorossi espugnano Gavirate con un secco 2-0, sbloccando la gara a inizio ripresa con Romanò e chiudendola dal dischetto con Drago. Prova di forza anche dello United, che passa sul campo del Verbano con un netto 3-0, mettendo la gara in discesa già nel primo tempo grazie alle reti di Bernello e all’autogol di Salvemme, prima del sigillo finale di Carnelli.

Spettacolare successo esterno per l’Aurora Cantalupo, che espugna il campo dell’Accademia Vittuone con un pirotecnico 4-3 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Ospiti avanti di tre reti, reazione dei padroni di casa che rientrano in partita, ma nel finale l’Aurora trova la forza di colpire ancora e portare a casa tre punti pesantissimi. Vittoria larga e senza sbavature per il Ceriano Laghetto, che domina sul campo dell’Accademia BMV imponendosi 4-0: partita indirizzata già nel primo tempo e gestita con autorità nella ripresa.

Canegrate-Accademia Inveruno 0-3 Reti: 10′, 25′ st Folla, 45′ st Fanelli

Castanese-Vighignolo 6-1 Reti: 28′ pt Aut. Orlandi (C), 45′ pt Diatta (C), 15′, 20′ st Ruggeri (C), 23′ st Buono (V), 26′, 38′ st Bertuzzo (C)

Gallarate-Ispra 2-0 Reti: 20′ pt Guarda, 39′ st Marroquin

Gavirate-Universal Solaro 0-2 Reti: 6′ st Romanò, 23′ st. Rig. Drago

Morazzone-Luino 2-1 Reti: 8′ pt Zani (M), 22′ st Rig. Lercara (L), 32′ st Zani (M)

Verbano-S.C. United 0-3 Reti: 32′ pt Bernello, 42′ pt Aut. Salvemme, 30′ st Carnelli

Acc. Vittuone-Aurora Cantalupo 3-4 Reti: 13′, 33′ pt Gerevini (C), 43′ pt Urso (C), 9′, 12′, 35′ st Bugno (V), 50′ st Rig. Urso (C)

Accademia BMV-Ceriano Laghetto 0-4 Reti: 8′ pt Bonoldi, 21′ st Schiavo, 23′ st Martirani, 32′ st Molteni