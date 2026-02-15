Calcio Serie D: la Varesina frena a Voghera, occasione sprecata nella corsa salvezza
VOGHERA – Nel girone B di Serie D la Varesina torna da Voghera con un pareggio a reti bianche che lascia più di un rimpianto. Le Fenici non riescono a trovare il guizzo decisivo sul campo della Vogherese e devono accontentarsi dello 0-0, un risultato che pesa in una fase del campionato in cui servono punti per risalire la classifica.
Per la squadra rossoblù si tratta di due punti lasciati per strada contro un avversario che occupa la parte bassa della graduatoria. Un’occasione mancata anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti: il Pavia, infatti, sfrutta il turno e con un gol di Poesio supera il Brusaporto tornando al successo e avvicinandosi proprio alla Varesina.
Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
Girone B – Risultati e marcatori
Casatese Merate-Real Calepina 1-0 Rete: 10′ st Mecca.
Castellanzese-Villa Valle 2-0 Reti: 22′ pt Chessa, 34′ st Castelletto.
Chievo Verona-Folgore Caratese 1-4 Reti: 25′ pt Gjonaj (F), 5′ st Samotti (F), 18′ st Gjonaj (F), 34′ st Trillò (C), 41′ st rig. Lepore.
Leon-Sondrio 4-1 Reti: 10′ pt Vasil (S), 26′ pt Gervasoni (L), 46′ pt Bonseri (L), 29′ st Bonseri (L), 32′ st Palma (L).
Pavia-Brusaporto 1-0 Rete: 10′ pt Poesio.
Scanzorosciate-Caldiero Terme 1-0 Rete: 5′ st Belloli.
Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò 0-0
Vogherese-Varesina 0-0
Milan Futuro-Breno 1-0 Rete: 30′ pt rig. Traoré.
Classifica
Folgore Caratese 51, Casatese Merate 41, Chievo Verona 40,. Milan Futuro 38, Brusaporto 38, Villa Valle 37, Leon 36, Caldiero Terme 35, Virtus CiseranoBergamo 35, Castellanzese 32, Scanzorosciate 32, Oltrepò (-3) 31, Real Calepina 30, Breno 28, Varesina 22, Pavia 20 Sondrio 19, Vogherese (-2) 12.
