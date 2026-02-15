Saronnese

CISLAGO – Il Comune di Cislago ha annunciato alcune aperture serali straordinarie dell’Ufficio anagrafe dedicate alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica (Cie), una opportunità offerta a tutti i cittadini che non abbiano ancora provveduto. Le aperture sono previste nelle seguenti date: martedì 17 e 24 febbraio 2026 e martedì 3, 17, 24 e 31 marzo, con orario dalle 19 alle 21.

L’accesso sarà consentito esclusivamente su appuntamento, da prenotare tramite il sito del Comune di Cislago al link https://comune.cislago.va.it/agenda-smart.

Dal Comune di Cislago ricordano inoltre che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e invitano quindi i cittadini a provvedere per tempo alla sostituzione.

