Cislago: aperture serali straordinarie dell’anagrafe per la carta d’identità elettronica
15 Febbraio 2026
CISLAGO – Il Comune di Cislago ha annunciato alcune aperture serali straordinarie dell’Ufficio anagrafe dedicate alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica (Cie), una opportunità offerta a tutti i cittadini che non abbiano ancora provveduto. Le aperture sono previste nelle seguenti date: martedì 17 e 24 febbraio 2026 e martedì 3, 17, 24 e 31 marzo, con orario dalle 19 alle 21.
L’accesso sarà consentito esclusivamente su appuntamento, da prenotare tramite il sito del Comune di Cislago al link https://comune.cislago.va.it/agenda-smart.
Dal Comune di Cislago ricordano inoltre che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e invitano quindi i cittadini a provvedere per tempo alla sostituzione.
(foto archivio)
14022026