SARONNO – Un libro per rispondere alle esigenze di chi vuole avere un bel giardino, ma si trova a fronteggiare le difficoltà che il cambiamento climatico porta con sé: tra la siccità e le importanti grandinate, gestire uno spazio verde sembra essere sempre più complicato. Con il suo libro, “Giardini sostenibili”, il saronnese Francesco Fedelfio, garden designer, divulgatore e docente, risponde dà risposte a queste difficoltà.

“Con il libro cerco di spiegare con esempi pratici, come, scegliendo una certa tipologia di pianta, il giardino può sopravvivere a questi eventi estremi e non incorrere ad una landa desolata. La parte difficile di creare il libro è stata raccontare le diverse situazioni, dal nord al sud italia. Le situazioni, infatti, sono le più diverse: nel sud Italia, nelle Isole, si rivela necessario sfruttare la stabilità del clima di siccità è stabile per creare bei giardini. Invece, al nord bisogna scontrarsi con le forti ed improvvise piogge. Gli esempi positivi, però, esistono: in Monza-Brianza, penso in particolare al vivaio vicino ad Arcore, nonostante la forte pioggia, ci sono giardini sopravvissuti quasi perfettamente intatto. Lo stesso è accaduto in Toscana”, commenta l’autore.

Con tabelle, schede tecniche e calendari di manutenzione, il libro è pensato per essere molto pratico e alla portata di tutti gli appassionati. Vengono analizzati in particolare dodici casi studio, dove i professionisti entrano nel dettaglio su come hanno costruito il giardino e cosa hanno dovuto affrontare.

“E’ un argomento particolare e di nicchia – sottolinea Fedelfio – ho quindi cercato di dare più informazioni possibili affinché sia utile e pratico. Nel corso del testo, però, emerge anche un tema importante di carattere antispecista: non sono io essere umano che mi metto in cima alla piramide delle specie, ma l’essere umano fa parte di un tutt’uno con la natura e l’ambiente e solo lavorando con la natura, e non contro di essa, è possibile creare dei giardini. Nel momento in cui facciamo del bene dell’ambiente, questo è il valore aggiunto”.

Una grande porzione dello scritto, infatti, è dedicata al giardinaggio ecologico: assecondare lo sviluppo naturale della pianta, non obbligare le piante al volere del giardiniere, fare delle scelte che siano da una parte a vantaggio della natura, ma anche una maniera per usare meno tempo della manutenzione del giardino e usare quel giardino per viverlo. “Il giardino viene visto ora come un elemento molto impegnativo della casa: questo fatto, però dipende soprattutto da scelte non coerenti con lo stile di vita del proprietario di casa”, conclude.

Francesco Fedelfio progetta giardini e terrazzi soprattutto nella zona tra lago Maggiore e lago di Como. E’ stato docente di progettazione del verde negli istituti professionali, ma ad oggi è più conosciuto per la sua opera di divulgazione tramite i social e riviste. Originario della provincia di Varese, vissuto per tanti anni sul lago maggiore.

