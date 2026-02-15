Il più letti di ieri u ilSaronno: cantiere sull’A9 a Origgio, torna lo Sbaracco e intervento nel bosco di Turate
15 Febbraio 2026
L’assessore Lattuada ha spiegato i dettagli del cantiere davanti all’uscita di Origgio dell’A9, un intervento da 800 mila euro pensato per migliorare viabilità e sicurezza in un punto particolarmente trafficato.
Cantiere davanti all’uscita Origgio dell’A9: l’assessore Lattuada spiega l’intervento da 800 mila euro
A Saronno torna lo Sbaracco: il 27 e 28 febbraio i negozi proporranno prezzi ribassati e occasioni speciali, con due giornate dedicate allo shopping e alla caccia all’affare.
Saronno, torna lo sbaracco: prezzi ribassati e caccia all’affare il 27 e 28 febbraio
A Turate un uomo è caduto nel bosco ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti per soccorrerlo e affidarlo alle cure dei sanitari.
Turate, uomo caduto nel bosco: lo recuperano i vigili del fuoco
L’istituzione Zerbi è di nuovo senza direttore amministrativo: i sindacati esprimono preoccupazione e hanno convocato un’assemblea per il 20 febbraio.
Istituzione Zerbi (di nuovo) senza direttore amministrativo: sindacati in allarme. Assemblea il 20 febbraio
Per San Valentino, la vetrina Marzorati si è riempita di cuori e dediche delle famiglie: una fotogallery racconta i messaggi d’amore lasciati in occasione della festa.
