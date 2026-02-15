L’assessore Lattuada ha spiegato i dettagli del cantiere davanti all’uscita di Origgio dell’A9, un intervento da 800 mila euro pensato per migliorare viabilità e sicurezza in un punto particolarmente trafficato.

A Saronno torna lo Sbaracco: il 27 e 28 febbraio i negozi proporranno prezzi ribassati e occasioni speciali, con due giornate dedicate allo shopping e alla caccia all’affare.

A Turate un uomo è caduto nel bosco ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti per soccorrerlo e affidarlo alle cure dei sanitari.

L’istituzione Zerbi è di nuovo senza direttore amministrativo: i sindacati esprimono preoccupazione e hanno convocato un’assemblea per il 20 febbraio.

Per San Valentino, la vetrina Marzorati si è riempita di cuori e dediche delle famiglie: una fotogallery racconta i messaggi d’amore lasciati in occasione della festa.