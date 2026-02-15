Altre news

SARONNO – Domenica 15 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza dell’alta pressione che garantisce condizioni asciutte e ampi spazi soleggiati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 4°C e una massima di 14°C, con un’escursione termica tipica del periodo. I venti soffieranno tesi da Nord sia al mattino sia al pomeriggio, determinando una percezione del freddo più marcata nelle ore iniziali della giornata. È prevista un’allerta meteo per vento, legata proprio all’intensificazione delle correnti settentrionali.

In Lombardia la situazione risulterà in gran parte simile: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su pianure, pedemontane e settori alpini, con qualche annuvolamento in aumento verso sera, soprattutto sulle basse pianure occidentali. Anche sul resto della regione sono attesi venti moderati o tesi nord-occidentali, in rinforzo nel corso della giornata.

Tradatese e Groane

Condizioni analoghe anche nel Tradatese e nell’area delle Groane, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e non sono attese piogge. Anche qui venti sostenuti dai quadranti settentrionali e temperature in linea con quelle registrate a Saronno.

