Calcio

SARONNO – Ieri l’anticipo di Eccellenza fra Legnano e Arconatese (2-2), oggi tanti altri match per le squadre locali. Incontri al via alle 14.30.

In serie D, 7′ di ritorno, Vogherese-Varesina con arbitro Salvatore Fresu di Sassari, assistenti Riccardo Bergamaschi di Bergamo ed Andrea Caccia di Bergamo.

In Eccellenza, 7′ di ritorno, ieri l’anticipo Legnano-Arconatese 2-2; oggi Magenta-Ardor Lazzate con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio (Andrea Bordone di Milano e Samuele Giandico di Bergamo), Sedriano-Caronnese con arbitro Simone Agazzi di Milano (Elia Cortesi di Bergamo e Andrea Missaglia di Monza), e Solbiatese-Fbc Saronno con arbitro Giorgio Corna di Bergamo (Denis Florentin Ghita di Voghera e Francesco Gabbio di Crema).

Nelle categorie minori si è alla 6′ di ritorno. In Promozione girone B Olginatese-Rovelasca 1910 con arbitro Leonardo Corbo di Gallarate (Nicolò Longoni di Seregno e Francesco Pullara di Varese); nel girone C Accademia Bmv-Ceriano Laghetto con arbitro Vittorio La Fauci di Lecco (Michele Dimitroae di Gallarate e Alessio Barrea di Abbiategrasso), Accademia Vittuone-Aurora con arbitro Alessandro Mauri di Lecco (Mattia Barni di Abbiategrasso e Giorgio Bresciani di Busto Arsizio), Gavirate-Universal Solaro con arbitro Nazario Malizia di Varese (Andrea Santarsiero di Busto Arsizio e Mattia Brigo di Gallarate) e Verbano-Sc United con arbitro Lorenzo Muscella di Monza (Matteo Miduri di Legnano e Leonardo Creato di Milano).

In Prima categoria girone A Tradate Abbiate-Laveno Mombello con arbitro Mattia Mauro di Busto Arsizio, nel girone B Virtus Cermenate-Gerenzanese con arbitro Ahmed Elnahif di Abbiategrasso.

In Seconda categoria girone S Cogliatese-Polisportiva Veranese con arbitro Izore Ologhola di Monza e Leo team-Cgds Misinto con arbitro Alessandro Corbetta di Monza. Nel girone R Amor sportiva-Victor Rho con arbitro Emanuele Prestinice di Legnano e Orpas-Dal Pozzo con arbitro Luca Mariani di Busto Arsizio.

In Terza categoria Equipe Garibaldi-Academy Bregnanese con arbitro Anita Costa di Legnano.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

15022026c